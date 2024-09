Razzia mit 150 Einsatzkräften Bauunternehmer soll Schadstoffe im Tagebau Garzweiler entsorgt haben

Die Rheinischen Baustoffwerke (RBS) – eine Tochter der RWE AG – seien von der Bezirksregierung Arnsberg über den Verdacht des gewerblichen Betrugs und der illegalen Abfallentsorgung informiert worden, erklärte ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage. Arnsberg sei als Aufsichtsbehörde für die Anlieferung von Bodenaushub an den Annahmestellen des Tagebaus Garzweiler zuständig. In diesem Zusammenhang sei es am Dienstag auch zu einer Durchsuchung der Polizei bei der RBS am Standort Frimmersdorf gekommen. Dabei seien möglicherweise betroffene Betriebsbereiche in Augenschein genommen worden.