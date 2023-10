Bauprojekt „Am Klostergarten“ kommt nicht weiter Großbaustelle in Langwaden liegt weiterhin still

Es ist das größte Baugebiet in Langwaden seit Jahren, doch von Bauen kann an der Einmündung der Straße Am Eichenbroich in die L 142 keine Rede sein. Seit Monaten ruhen die Arbeiten auf der Baustelle mit insgesamt fünf Neubauten beiderseits der Straße. Wie es weitergeht, ist weder bei der Stadt Grevenbroich noch bei der Kirmesgesellschaft Einigkeit Langwaden bekannt. „Das wäre der Supergau, wenn wir hier eine Bauruine hinbekommen würden“, sagt Heiner Hoffmann, Präsident der Kirmesgesellschaft. „Bis Pfingsten wurde gearbeitet, danach nicht mehr.“ Viele Langwadener würden die Situation furchtbar finden.