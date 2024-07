Autobahn bei Grevenbroich Baustelle auf A46 verlängert – Autofahrer müssen sich jetzt rechtzeitig einordnen

An die gelben Markierungen und enge Fahrstreifen auf der A46 bei Grevenbroich und Jüchen dürften sich die meisten Pendler inzwischen gewöhnt haben. Am Donnerstag ist der Verkehr auf dem gut sechs Kilometer langen Abschnitt zwischen der Rastanlage Vierwinden und dem Kreuz Holz aber noch einmal verändert worden: Arbeiter haben die Fernstraße in diesem Bereich nun vollständig in den Baustellen-Modus versetzt – und einen Fahrstreifen in Fahrtrichtung Heinsberg auf die gegenüberliegende Richtungsfahrbahn verlegt.