Acht-Millionen-Investition in Grevenbroich : Baustart für Wohnkomplex im Frimmersdorfer Ortskern

Grevenbroich Das Unternehmen Pick Projekt investiert rund acht Millionen Euro in die neue Wohnungsanlage mitten in Frimmersdorf. Sie entsteht auf dem Gelände eines ehemaligen Bauernhofs.

In Kürze starten die Rohbau-Arbeiten, ein großer Wohnkomplex mit 22 Eigentumswohnungen und fünf Reihenhäusern entsteht mitten in Frimmersdorf. Rund acht Millionen Euro investiert das Unternehmen Pick Projekt in das Bauvorhaben auf dem fast 3500 Quadratmeter großen Grundstück an der Straße Auf dem Pesch neben der Grünfläche mit dem Ehrenmal. „Mehrere Interessenten haben gefragt, ob sie von der Wohnung aus Blick auf den Platz haben, wo die Parade stattfinde“, erzählt Stefan Pick.