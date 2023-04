110 neue Kita-Plätze in Grevenbroich Baustart für große Kita am Bahnhof

Von gleich zwei Baustellen ist die Merkatorstraße an ihrer Einmündung in die Rheydter Straße flankiert. Während auf der westlichen Seite die Mauern für das Merkator-Carré in die Höhe wachsen – 100 Wohnungen werden errichtet –, wurde nun auch auf der anderen Straßenseite ein Kran aufgestellt, das Terrain ist planiert. Dort haben die Arbeiten für eine von drei neuen Kindertagesstätten begonnen. „Aktuell wird auf das Ergebnis der Kampfmitteluntersuchung gewartet“, teilt Stadtsprecher Lukas Maaßen auf Anfrage unserer Redaktion mit. Mit 110 Plätzen, darunter 32 für Unter-Dreijährige, wird die Tagesstätte zu den großen Kitas in Grevenbroich gehören.