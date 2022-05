In Grevenbroich entsteht Hallen-Komplex : Baustart für das neue Lidl-Logistikzentrum

An der Lilienthalstraße haben die Bauarbeiten für neue Lidl-Zentrallager begonnen. Im Frühjahr 2024 soll es eröffnet werden. Foto: Dieter Staniek/Stan

Grevenbroich Am Grevenbroicher Ortsrand entsteht ein Logistik-Park – in Windeseile: In Sichtweite der Baustelle des TST-Zentrums bei Intersnack starten nun Arbeiten fürs Lidl-Logistikzentrum – zum Ausgleich gibt es 3,3 Hektar Wald bei Langwaden.