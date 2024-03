Wilde Müllkippen in Grevenbroich Unbekannte kippen Bauschutt im Elsachbtal ab

In den vergangenen Tagen haben die Stadtbetriebe vermehrt Mitteilungen über Schuttablagerungen in Grevenbroich erhalten. Auch an Bürgermeister Klaus Krützen wurden Bilder von wilden Müllkippen gesendet, die im Elsbachtal beseitigt werden mussten. Jetzt bittet die Stadt um Hinweise auf die Verursacher.