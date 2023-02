CDU-Appell an Ina Scharrenbach Bau-Ministerin soll LVR-Depot im Kraftwerk Frimmersdorf verhindern

Noch bis zum Ende des Jahres soll sich das 2022 begonnene Werkstattverfahren zum Denkmalschutz am Kraftwerksstandort Frimmersdorf hinziehen. Das dauert der CDU zu lange. Die Fraktionschefs Sven Ladeck (Kreis) und Wolfgang Kaiser (Stadt) haben NRW-Ministerin Ina Scharrenbach am Montag dazu aufgefordert, diesen Prozess zu beschleunigen. Da der Ausstieg aus der Braunkohle immer näher rückt, müssten dringend neue gewerbliche und industrielle Arbeitsplätze geschaffen werden, argumentieren die beiden Vorsitzenden. Das Kraftwerks-Gelände biete dafür ideale Voraussetzungen. Scharrenbachs Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen und Digitalisierung ist am Werkstattverfahren in Grevenbroich beteiligt.