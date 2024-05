Nach Baumfällungen in Wevelinghoven BUND macht sich Sorgen um die Zukunft der Kirschblüten-Allee

Stehen sie in Blüte, sind sie ein Traum: Die japanischen Zierkirschen an der Marktstraße zählen im Frühjahr sicherlich zu den schönsten Naturerlebnissen im Stadtgebiet. Nachdem die Kronen der alten Bäume in der Vergangenheit bereits sichtbar gekappt worden waren, haben die Stadtbetriebe nun an einigen Exemplaren die Motorsäge angesetzt. Am Mittwoch wurden drei Zierkirschen gefällt.