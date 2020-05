Landwirte aus dem Rhein-Kreis : Bauern gegen Sündenbock-Vorwurf

Grevenbroich Auf dem Weg zu einer Protest-Kundgebung der Landwirte in Bonn schlängelten sich am Donnerstagmorgen etwa 100 Traktoren durchs Grevenbroicher Stadtgebiet. Die Polizei zog eine positive Bilanz.

Landwirte aus dem Rhein-Kreis trafen sich am frühen Morgen an den Belmener Höfen. Mit insgesamt 13 Schleppern machten sie sich auf den Weg in die ehemalige Bundeshauptstadt, um sich dort mal ordentlich Luft zu verschaffen. Gegen Mittag hatten sich rund 300 Traktoren vor dem Bundesumweltministerium zu einer Demo versammelt.