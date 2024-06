Mehrfamilienhaus im Ortskern Bauaufsicht leitet Überprüfung nach Brand in Neurath ein

Das Feuer in Neurath weckt Erinnerungen an einen Brand vor sechs Jahren, ebenfalls im Ortskern. Damals waren in der Küche einer Monteurswohnung Gegenstände in Flammen aufgegangen. Ein 21-jähriger Mann ist in Folge des Brandes gestorben. Der Fall wirkt noch immer nach. Vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse in Neurath hält SPD-Fraktionschef Daniel Rinkert, der im Dorf aufgewachsen ist, eine Prüfung für angebracht. Nach wie vor gebe es im Ort Probleme mit überbelegten Wohnungen. „Allen Hinweisen, die wir bekommen, muss nachgegangen werden“, sagt er: „Es muss überprüft werden, ob brandschutz- und baurechtliche Bestimmungen eingehalten werden.“ In dem Zusammenhang weist Rinkert auch auf die „Task Force Problem-Immobilien“ hin, mit der die Stadt gegen die Zweckentfremdung und die Verwahrlosung von Immobilien kämpfen will.