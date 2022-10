Düsseldorfer Straße : In Orken klafft erneut ein großes Loch

Orken Nach langem Stillstand gehen die Bauarbeiten auf der Düsseldorfer Straße weiter. Es ist eine große Grube ausgehoben worden, die Fahrbahn soll wiederhergestellt werden.

Nach Monaten des Stillstands tut sich etwas auf der Düsseldorfer Straße: Am Montag sind Tiefbauarbeiten im Auftrag des Versorgers NEW aufgenommen worden. Die Arbeiter haben die Asphaltdecke aufgebrochen, eine große Grube ausgehoben – und Teile des Kanals freigelegt. Die Straße soll nun wieder aufgefüllt und die Fahrbahn wiederhergestellt werden. Das dürfte viele freuen: Denn seit mehr als acht Monaten ist die wichtige Verbindung zwischen Elsen und Orken/Noithausen gesperrt. Damals war eine Unterspülung unter zwei Häusern in Folge massiver Schäden an Kanal und anderen Leitungen festgestellt worden. Seitdem ist der Abschnitt zwischen Gierather Weg und Schillerstraße für motorisierte Fahrzeuge tabu.

Mit Wiederaufnahme der Bauarbeiten rückt das Ende der Sperrung in greifbare Nähe. Wie lang die Arbeiten dauern werden, verriet NEW zunächst nicht. Offensichtlich ist eine großflächige Wiederherstellung der Straße notwendig: Seit 23. Februar bestanden im Bereich der Häuser 64 und 66 zwei kleinere Gruben, um an die beschädigten Rohre zu gelangen. Im Laufe der Monate haben sich jedoch weitere Hohlräume auch im Bereich der Fahrbahn gebildet.

Die Arbeiten zur Wiederherstellung der Straße konnten lange Zeit nicht beginnen, weil erst ein Beweissicherungsverfahren abgeschlossen werden musste: Es wurden Schäden an den von der Unterspülung betroffenen Häusern dokumentiert, um später nachweisen zu können, ob durch den Straßenbau weitere Schäden entstanden sind. Das Haus 64 und Teile der Garage an Haus 66 waren im Sommer mit Beton abgestützt worden, um ein Absacken zu verhindern. Die Stadt war hier in Form einer Ersatzvornahme aktiv geworden, weil sich Eigentümer Sascha Handeck (Haus 64) geweigert hatte, sein Objekt auf eigene Verantwortung abzustützen. Bis heute ist nicht eindeutig geklärt, was genau zu der Unterspülung geführt hat. Es läuft ein Rechtsstreit.

Handecks Haus ist nun mit einem Erschütterungssensor ausgestattet worden. Er selbst ist ausgezogen, das Haus ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schäden seien auch nach der Abstütz-Aktion gravierend, die Höhenunterschiede im Erdgeschoss mit bloßem Auge erkennbar. Handeck hat angesichts der jüngsten Starkregenereignisse, die wieder zu Überflutungen in Orken geführt haben, das Vertrauen verloren, sagt er: „Ich werde das Haus nicht mehr bewohnen.“

