Kostenpflichtiger Inhalt: Bauarbeiten in Grevenbroicher Naherholungsgebiet : Bahndamm-Gestaltung bei Neukirchen sorgt für Ärger

Auf dem Strategischen Bahndamm wird ein neuer Radweg angelegt – ein „Highway“, kritisiert CDU-Chef Wolfgang Kaiser. Foto: Wolfgang Kaiser

Grevenbroich Auf der Krone des Strategischen Bahndamms wird ein neuer Radweg gebaut. Der bei den Arbeiten ausgehobene Boden wurde in die Büsche gekippt – ausgerechnet in der Vogelschutzzeit, kritisiert die CDU. Was die Stadt dazu sagt.