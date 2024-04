Modulbau-Unterkunft mit 120 Plätzen Bau von Flüchtlingsheim in Hemmerden beginnt am Montag

Gebaut wird an der Daimlerstraße unweit der Autobahn ein Heim, das am Ende so aussehen soll Kostenpflichtiger Inhalt wie das an der Straße Am Steelchen in Frimmersdorf. Auch für Hemmerden ist die Errichtung zweier Blöcke vorgesehen, die jeweils maximal 80 Menschen Platz bieten können. Die Kapazität von 160 Plätzen soll aber auch in Hemmerden nicht ausgereizt werden – effektiv sollen vorerst nur bis zu 96 Menschen einziehen. Wie in Frimmersdorf dürften in Kürze auch im Gebiet „In der Dell“ dafür 116 Raummodule angeliefert werden, die die Unterkunft bilden.