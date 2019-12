Kindergärten in Grevenbroich : Bau der Glückskinder-Kita kommt voran

Wevelinghoven Die Tagesstätte in Wevelinghoven entsteht in Modulbauweise. Ein Highlight: Der Indoor-Matsch-Bereich.

Der Neubau für die Kindertagesstätte „Glückskinder“ in Wevelinghoven kommt zügig voran. Ein Modul nach dem anderen trifft auf der Baustelle an der Birkenstraße ein, Architekt Markus Schmale ist mit dem Baufortschritt zufrieden. Im zweiten Quartal 2020 soll die Kindertagesstätte mit fünf Gruppen für insgesamt 95 Jungen und Mädhen fertiggestellt sein. Investor für das knapp drei Millionen Euro teure Bauvorhaben ist die „Evangelische Jugend- und Familienhilfe“.

Mit mehreren Neubauten will die Stadt einen Großteil des wachsenden Bedarfs an Kita-Plätzen decken – mehrere hundert Plätze müssen in den kommenden Jahren geschaffen werden. Neben dem Kindergarten in Wevelinghoven sind neue Bauten an der Merkatorstraße nahe des Bahnhofs und in Neuenhausen geplant.