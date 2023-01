Spendensammlung in Grevenbroich Bart-Aktion der Feuerwehr bringt über 7000 Euro ein

Eigentlich sollte das Geld schon zum „Tag des brandverletzten Kindes“ am 7. Dezember übergeben werden. Nach Kontakt mit der Stiftung wurde die offizielle Übergabe nun aber auf den Januar verlegt. Jetzt konnte Marguerite Mathis von der Stiftung „Paulinchen“ den Scheck auf der Feuerwache in Grevenbroich persönlich in Empfang nehmen. Die Düsseldorferin ist seit 30 Jahren engagiertes Mitglied der Stiftung, nachdem ihr Sohn mit 16 Jahren schwerste Verbrennungen erlitt und nach der Rettung durch die Feuerwehr, Ärzte und Unterstützung der Stiftung heute fast ein normales Leben führt. „Ich bin allen Beteiligten bis heute dankbar – und deswegen freue ich mich besonders über diese Aktion“, sagte Mathis.