Brauchtum in Grevenbroich : Schützen aus Barrenstein organisieren wieder eine Sitzung

Brauchtum in Grevenbroich

Barrenstein Nach zwei Jahren Corona-Pause organisieren die Bürgerschützen wieder eine Karnevalssitzung. Literat Michael Pfeiffer hat bekannte Künstler verpflichten können. Der Kartenvorverkauf für den geselligen Abend hat bereits begonnen.

Früher waren es die Roten Funken, die in Barrenstein für karnevalistischen Frohsinn sorgten. Die muntere Truppe, die alljährlich auch das Grevenbroicher Rathaus stürmte, hat sich zwar schon vor langer Zeit aufgelöst – doch Barrenstein ist damit nicht zur karnevalistischen Diaspora geworden. Mehr als 35 Jahre lang organisierten die Schützen des Jägerzuges „Waidmannsheil“ jecke Sitzungen, bevor sie diese Aufgabe vor etwa sieben Jahren an den Bürgerschützenverein übergaben.

Michael Pfeiffer, dessen Mutter einst Präsidentin der Roten Funken war, hat in den vergangenen Jahrzehnten in seiner Eigenschaft als Literat zahlreiche Kontakte zu Künstleragenturen knüpfen können. Dementsprechend prominent besetzt ist die nächste Sitzung, die am Samstag, 19. November, 20.11 Uhr, über die Bühne des Schützenhauses gehen wird.