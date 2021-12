Es duftet nach Zimt und Apfel in Grevenbroich : „Heißer Apfelstrudel“ mal anders

Barkeeper Dennis Kluge kreierte den „Heißen Apfelstrudel“. Foto: Marc Pesch

Grevenbroich Einen besonderen Weihnachtscocktail mixt der Grevenbroicher Dennis Kluge. Dazu verwendet er Zimt, Äpfel und sonstige Aromen, die jeder mit Weihnachten verbindet. Wie man den Cocktail genau „nachmixen“ kann.

Wer an Cocktails denkt, denkt an Palmen. Liegestühle. An Sommer. Weil das aber im Moment ganz weit weg ist, hat Grevenbroichs vielleicht bester Cocktail-Mixer einen Weihnachtscocktail kreiert. Dennis Kluge empfiehlt den „Heißen Apfelstrudel“ – inklusive Anleitung zum „Nach-Mixen“.

„Der ,Heiße Apfelstrudel´ ist mein Favorit, weil er durch den schönen Zimtgeschmack echtes Weihnachtsfeeling aufkommen lässt“, sagt Kluge, der in Grevenbroich bei den Events in der „Mietbar“ die Cocktails mixt und auch mit seiner eigenen mobilen Cocktail-Bar am Niederrhein unterwegs ist. Wichtig für ihn: erstklassige Zutaten. „Wir nehmen zum Beispiel einen guten Marken-Apfelsaft, ich bevorzuge hier Rauch, eine Marke aus Österreich.“ Der Apfelsaft wird zusammen mit Amaretto und Weißwein in einem Topf zum Kochen gebracht. „Pro Tasse brauchen wir 125 Milliliter Apfelsaft, 100 Milliliter halbtrockenen Weißwein und 20 Milliliter Amaretto.“

Während der Mix aus Fruchtsaft und Alkohol vor sich hin köchelt, schneidet Kluge Äpfel klein. „Ich hab´ die roten genommen, die passen auch farblich gut zu Weihnachten.“ Zehn bis zwölf kleine Apfelstücke füllt er in eine Tasse und gießt anschließend die heiße Mischung dazu. „Jetzt kommen noch drei Zimtstangen in die Tasse, das sind etwa zehn Gramm.“

Das riecht nach Weihnachten und schmeckt grandios. Und es das richtige, um es beispielsweise den Gästen an Heiligabend anzubieten. Beim Weihnachtssingen am vergangenen Sonntag an der Mietbar war der „Heiße Apfelstrudel“ schon der Hit – kein anderer heißer Cocktail ging bei Dennis Kluge öfter über die Theke seiner mobilen Cocktail-Bar im Stil eines niederländischen Oldtimers. „Zu Weihnachten gehört Zimt, das ist aus meiner Sicht insgesamt auch ein recht einfaches Rezept, was jeder entsprechend zubereiten kann“, glaubt Kluge.

Nachgefragt ist auch der heiße Caipirinha. „Der Caipi ist ein Hit im Sommer wie im Winter“, sagt Kluge. Die Zutaten hier sind nicht so gängig, wie beim Apfelstrudel. Benötigt werden Rohrzucker, Limetten und brasilianischer „Cachaca“, der aus Zuckerrohrmost gewonnen wird, ähnlich wie Rum. „Hier gibt man drei Teelöffel Rohrzucker in eine Tasse (0,25 l), anschließend drückt man eine halbe Limette mit einem Stanzer aus, dann kommen 50 Milliliter Cachaca dazu. Und diese Mischung wird dann mit kochendem Wasser aufgefüllt.“ Klingt auch lecker – ist aber vom „Handling“ her komplizierter.

Die Saison für heiße Cocktails geht für Dennis Kluge von November bis März – danach laufen wieder die normalen Cocktails. Hoffentlich. In Zeiten wie diesen ist selbst der Cocktailmixer der Stadt manchmal zum Nichtstun verdammt.

(mape)