Neue Ausstellung in der Versandhalle in Grevenbroich : Künstlerin findet ihre Ideen in der Natur

Grevenbroich Die Kunst von Barbara Schmitz-Becker ist geprägt von der Liebe zur Natur, einer fast schon akademischen Liebe. Das wird jetzt in der Versandhalle auf der Stadtparkinsel deutlich. Es ist eine sehr ruhige Ausstellung, ohne grelle Farben. Die Natur mit ihren unglaublichen Fähigkeiten war die Ideengeberin für die Exponate.

Barbara Schmitz-Becker wurde 1968 in Osnabrück geboren. Sie ließ sich zur Keramikerin ausbilden, studierte zwei Jahre lang Philosophie und anschließend Produktdesign an der Hochschule Niederrhein in Krefeld. Sie lebt und arbeitet in Nettetal. Die Künstlerin widmet sich unter anderem den Hyphenpilzen, die den Erdboden durchwandern und dabei das Erdreich rückstandslos von Schadstoffen befreien. Das war ihr eine Installation wert, die jetzt in der Ausstellung zu sehen ist. Fadenpilze, die sich im Boden breit machen, holt sie an die Oberfläche. Mit Draht macht sie Drahtzeichnungen von diesen Pilzen, die weder Pflanze noch Tier sind. Das Leichte, Schwebende prägt die Ausbildung. Die Wahl-Nettetalerin nutzt auch so ungewöhnliche Arbeitsmittel wie den 3-D-Stift. Auch ihre Monotypien sind etwas ganz Besonderes: Mittels eines speziellen, von ihr erdachten Verfahrens macht sie Drucke von Pflanzen aus ihrem Garten. Die Vielzahl dieser Arbeiten spiegeln den fast schon enzyklopädischen Charakter ihres Kunstschaffens wider.