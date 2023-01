Die Polizei ermittelt Bankunterlagen aus Audi gestohlen

Der Halter hatte das SUV an der Grubenrandstraße abgestellt – dort schlugen die Täter am Donnerstag, 26. Januar, zwischen 13.45 und 14.10 Uhr buchstäblich zu. Sie zertrümmerten das Fenster der Beifahrertür und durchsuchten das Fahrzeug anschließend nach Wertsachen. Wie die Polizei mitteilt, erbeuteten sie Briefe und Bankunterlagen. Bei der Rückkehr sah der Autobesitzer einen dunklen Audi wegfahren. Ob es sich dabei um das Fahrzeug der Täter oder von Unbeteiligten handelte, ist bislang unklar. Hinweise an das Kriminalkommissariat 14.