Musiker aus Kapellen bringen ein Ständchen zur Krönung Band of the Grenadier Guards schickt musikalischen Gruß an König Charles III.

Rechtzeitig zur Zeremonie mit 1000-jähriger Tradition hat die Band of the Grenadier Guards einen musikalischen Gruß aus Grevenbroich an den neuen Regenten gesandt, der jetzt über die sozialen Medien in Richtung Königshaus ausgespielt wurde – in der Hoffnung, dass das im Palast wahrgenommen werden könnte. Neben „God save the King“ haben die Gardisten die schottische Ballade „Oh Waly, Waly“ einstudiert – unterstützt von Markus Burgert, der gewöhnlich den Dudelsack bei den „Erft Area Pipes and Drums“ spielt. Der neuzeitlich klingende Titel wurde bewusst gewählt: „Zum einen, weil Charles offen und modern ist, zum anderen, weil die Queen die Sackpfeifenmusik so geliebt hat – auf diese Weise haben wir zwei Generationen ein wenig miteinander verbunden“, erklärt Feuster.