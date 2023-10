Musik aus Grevenbroich Kult-Band „Last Order“ feiert 30 rockige Jahre

Das Heimspiel in Grevenbroich hat Tradition für „Last Order“. Schon 1993 fand das erste November-Konzert statt – zunächst im Kanu-Heim am Flutgraben, später in der Alten Feuerwache, schließlich in der Aula des Erasmus-Gymnasiums. Dort gibt es am 18. November wieder tüchtig was auf die Ohren: Die Band covert einmal mehr das „Who is who“ der Rockgeschichte – von den Stones bis zu den Hosen, von den Beatles bis zu Bap, stets mit eigenem Anstrich.