Ein Hauch von Exotik in Wevelingoven Die kleine Bananen-Plantage an der Erft

Jesuthasan Immanuel, der als Koch im Elisabethkrankenhaus in Grevenbroich arbeitet, ist jetzt gespannt darauf, wie die Bananen aus eigener Ernte schmecken werden. Immerhin gebe es 16 Sorten in seiner Heimat – und welche in seinem Garten wächst, weiß er nicht so genau. „Vielleicht sind es ja Kochbananen“, hofft er. Die seien nicht nur besonders süß, sondern würden sich auch für die Zubereitung des einen oder anderen schmackhaften Gerichts eignen. Das gelte im Übrigen auch für die Bananenblüten, sagt Ragini Immanuel, die so manch traditionelles Rezept in petto hat.