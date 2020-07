TV Jahn Kapellen : Nach den Ferien wieder Schwimmkurse in Neukirchen

Präsident Klaus Calvis im vereinseigenen Hallenbad in Neukirchen. Foto: Wiljo Piel

Neukirchen Nach den Sommerferien wird der TV Jahn Kapellen wieder Schwimmkurse für Kinder ab fünf Jahren anbieten. Als Starttermin wurde Montag, 17. August, ausgewählt. An diesem Tag soll auch das Vereinsschwimmen im Hallenbad an der Viehstraße in Neukirchen wieder aufgenommen werden.

„Alles natürlich unter dem Vorbehalt, dass es nicht zu einer zweiten Corona-Welle kommt“, sagt Klaus Calvis, Präsident des rund 2000 Mitglieder starken Turnvereins.

Mitte März musste der TV sein Hallenbad schließen. Die Einnahmen fallen weg, gleichzeitig müssen Wasseraufbereitung, Heizung und Lüftung weiter laufen – was die Vereinskasse enorm belastet. „Auf mindestens 10.000 Euro pro Monat“, schätzt Calvis die Kosten des Stillstandes. Zwar steht die Halle mittlerweile wieder für das öffentliche Schwimmen bereit, doch die Resonanz sei eher verhalten, sagt der Vereinschef. Umso mehr freut es ihn, dass bald wieder mit den Schwimmkursen begonnen werden kann.

Anmeldungen für die Lehrgänge können ab sofort über die Vereinshomepage www.tvj.de erfolgen. Ute Köhler, Leiterin der Schwimmabteilung des Vereins, wird sich dann mit den Eltern der Kinder in Verbindung setzen. „Die Kurse werden selbstverständlich unter den geltenden Hygiene- und Abstandsregeln stattfinden“, sagt Klaus Calvis. Die Schwimmlehrgänge müssen allerdings auf zehn Kinder begrenzt werden. „Wir prüfen zurzeit beim Fachverband, ob zwei Kurse gleichzeitig in der Halle stattfinden dürfen“, berichtet der Vereinspräsident. „Sollte der Andrang groß sein, könnten wir dann mehr Kinder unterrichten.“