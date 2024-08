Zeugen wurden gehört Bald Urteil im Prozess um Messerstecherei

Der Prozess um die mysteriöse Messerstecherei im Januar in Grevenbroich kommt in seine Schlussphase. Die Beweisaufnahme steht kurz vor dem Ende, am nächsten Verhandlungstag am Montag am Landgericht Mönchengladbach werden wahrscheinlich die Plädoyers von Staatsanwalt, Nebenkläger und Verteidigung gehalten. Wenn alles wie geplant weitergeht, könnte am 4. September das Urteil gesprochen werden.