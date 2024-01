Politik in Grevenbroich Bald Partnerschaft mit Stadt in Spanien?

Etwa 1600 Kilometer entfernt, in der spanischen Provinz Asturien, gibt es einen Ort, der eine Verbindung zu Grevenbroich hat: Cangas de Onis, malerisch zwischen hohen Bergen und den Weiten des Atlantischen Ozeans gelegen. Aus dem mehr als 6200 Einwohner zählenden Städtchen stammen viele Familien, die vor Jahrzehnten eine zweite Heimat an der Erft gefunden haben. Sie kamen als Gastarbeiter nach Grevenbroich, fanden beim Bauunternehmen Pick oder in der Konservenfabrik Grönland einen Job – und die meisten blieben hier. Mit der Zeit ist eine stattliche spanische Community entstanden.