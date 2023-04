Eichenprozessionsspinner in Grevenbroich Mit der „Bakterien-Keule“ gegen gefährliche Raupen

Behandelt werden sollen nur Bäume, die in den vergangenen Jahren immer wieder befallen waren und bei denen das Risiko entsprechend groß ist, dass es erneut zu einem Befall kommt. Im Fokus stehen vor allem Bäume, die an sensiblen Stellen stehen: auf Kinderspielplätzen, Schulhöfen oder anderen stark frequentierten Arealen. Falls es an einer neuen Stelle zu einem Befall kommt oder das Präparat nicht wirkt, müssen die Raupen sowie die Gespinstnester aufwendig abgesaugt werden.