Bauarbeiten in Grevenbroich Bahnübergang in Kapellen wird vier Wochen gesperrt

Die Deutsche Bahn will den Bahnübergang „Auf dem Mergendahl“ in Kapellen modernisieren. Unmittelbar nach Ostern sollen die Vorbereitungen beginnen. Der Übergang soll mit einer neuen Sicherungsanlage, neuen Schranken und neuen Lichtzeichen ausgestattet werden. Die Vorbereitungen sollen etwa eine Woche dauern. Danach, kündigt die Bahn an, muss der Übergang für die weiteren Arbeiten insgesamt vier Wochen für den Straßenverkehr komplett gesperrt werden: von Montag, 17. April, 7 Uhr, bis voraussichtlich Freitag, 12. Mai. Umleitungen werden ausgeschildert.