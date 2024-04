Gleisbauarbeiten zwischen Grevenbroich und Neuss Deutsche Bahn tauscht 8200 Schwellen ab Freitag aus

In dieser Zeit tauscht das Bauteam rund 15.000 Tonnen Schotter, drei Weichen und insgesamt 8200 Schwellen aus, berichtete am Mittwoch ein Sprecher der Bahn. Bei dieser Gelegenheit soll auch der Bahnübergang „Auf dem Mergendahl“ in Kapellen modernisiert werden. Für rund 600.000 Euro sollen eine neue Sicherungsanlage, neue Schranken und neue Lichtzeichen installiert werden.