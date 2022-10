Übergang wird auch für Fußgänger gesperrt : Bahn investiert halbe Million Euro an Wiesenstraße

Die Bahn kündigt Bauarbeiten an der Wiesenstraße in Laach an. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Laach Der zwischen Feldern liegende Bahnübergang an der Wiesenstraße wird aufwendig saniert. Spaziergänger, die in den Bend wollen, müssen künftig Umwege einplanen. Die Arbeiten sollen innerhalb von fünf Wochen abgeschlossen werden.

Die Deutsche Bahn modernisiert den Bahnübergang an der Wiesenstraße in Laach. Innerhalb von fünf Wochen soll er mit aktuellster Technik ausgestattet werden. Dazu gehören neben einer einer neuen Sicherungsanlage auch neue Schranken und in gelb und rot aufblinkende Lichtzeichen. Baufachleute werden zudem das alte Schalthaus abreißen, um mit Hilfe eines Krans ein neues zu errichten. „Wir investieren allein an diesem Bahnübergang eine halbe Million Euro in eine moderne und zukunftsfähige Infrastruktur“, sagte ein Bahnsprecher am Mittwoch.