Zugausfälle vom 31. Juli bis 7. August : Bahn erneuert Weichen in Grevenbroich

Grevenbroich Weil die Bahn fünf Weichen im Bereich des Grevenbroicher Bahnhofs erneuert, fallen Züge aus. Stattdessen werden Busse pendeln. Welche Linien betroffen sind.

Die Deutsche Bahn packt die Infrastruktur in Grevenbroich an: In der Zeit von Sonntag, 31. Juli, 20.45 Uhr, bis Sonntag, 7. August, 3.15 Uhr, erneuern Baufachleute insgesamt fünf Weichen im Bereich des Bahnhofs. In die Modernisierungsarbeiten fließen knapp 1,4 Millionen Euro.