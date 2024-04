Grevenbroich hat neuerdings einen „Bus-Bahnhof“ Folgen der Bahn-Baustellen beschäftigen jetzt auch den NRW-Verkehrsminister

Die Bahn hat sich in den vergangenen Tagen auch gegenüber unserer Redaktion zu den Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Kostenpflichtiger Inhalt Rommerskirchen und Mönchengladbach (Re8 und RB27) geäußert. So wird der Bahnsteig am Haltepunkt Rheydt-Odenkirchen umgebaut, und auch Instandhaltungsarbeiten am Oberbau (Schienen, Schwellen, Schotter) werden erledigt. Parallel laufen (wie berichtet) Gleisbauarbeiten zwischen Grevenbroich und Neuss, die die Züge der Linie RB39 betreffen. Wie eine Sprecherin mitteilte, versucht die DB Baumaßnahmen nach Möglichkeit zu bündeln, um die Betroffenheit und die Dauer für die Fahrgäste im hoch belasteten Streckennetz in NRW insgesamt gering zu halten.