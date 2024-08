Einsatz für die Schutzgemeinschaft Bänker krempeln Ärmel hoch und reparieren Gatter im Wildfreigehege

Externe Hilfe hat die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in der Vergangenheit schon mehrfach erhalten. So hatten etwa Mitglieder des Rotary Clubs die Ärmel hochkrempelt, um nach dem verheerenden Sturm „Ela“ einen neuen Unterstand für die Rehe im Wildfreigehege zu bauen – nachdem der alte von einem riesigen, vom Orkan umgeknickten Baum zerstört worden war. Erst vor wenigen Monaten schloss die Schutzgemeinschaft eine Kooperationsvereinbarung mit dem Speira-Werk in Grevenbroich ab. Ziel des Vertrags ist nicht nur reines Sponsoring der SDW-Arbeit. Mitarbeiter und Auszubildende des Aluminium-Konzerns wollen sich künftig auch im Rahmen von Ehrenamtstagen gemeinnützig für den rund 70.000 Quadratmeter großen und citynahen Park engagieren.