Grevenbroich: Bäckerei Erschfeld in Langwaden meldet Insolvenz an

Vor einer ungewissen Zukunft steht die Landbrotbäckerei und Konditorei Erschfeld in Langwaden, der Verkauf läuft aber weiter. Foto: Tinter, Anja (ati)

Langwaden Die Grevenbroicher Traditionsbäckerei Erschfeld ist in finanzielle Bedrängnis geraten – einer der Gründe ist die achtmonatige Sperrung der L 142. Die Bäckerwagen mussten zur Auslieferung 13 Kilometer Umwege fahren. Die Zukunft des Unternehmens ist ungewiss.

Vor einer ungewissen Zukunft steht die Landbrotbäckerei und Konditorei Erschfeld. Zwar werden nach wie vor Brötchen, Teilchen und anderes verkauft, doch die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat Antrag auf vorläufige Insolvenz gestellt. „Wir führen zurzeit Gesprächen mit Interessenten. In den nächsten Tagen wird sich herauskristallisieren, ob es eine Übernahme geben wird“, erklärt Rechtsanwalt Paul Fink, vorläufiger Insolvenzverwalter in Düsseldorf.

Die Wurzeln der Traditionsbäckerei liegen im 19. Jahrhundert. Um 1875 hatte die Familie Mattheisen, die damals auch ein Kolonialwarengeschäft führte, die Bäckerei gegründet. Das Einzugsgebiet wuchs: Mit Pferdewagen, später mit Autos wurden etliche Dörfer mit Gebackenem versorgt. 2011 hatte das Unternehmen erhebliche Einschnitte erfahren – eine so genannte Planinsolvenz wurde angemeldet. Filialen wurden geschlossen, die Belegschaft – vorher rund 80 Mitarbeiter – verkleinert. Ralf Gormanns, bislang Angestellter im Unternehmen, wurde geschäftsführender Gesellschafter der neuen GmbH. Neben dem Geschäft am Eichenbroich und einer Filiale in Neuss-Rosellerheide gehen heute acht Bäckerwagen von Grevenbroich-Langwaden auf Tour.