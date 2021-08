Günter Pesch aus Kapellen : Bäcker kann zwei Goldjubiläen feiern

Kapellen Seit 50 Jahren ist Bäcker Günter Pesch mit seinem Café selbstständig. Den Meistertitel besitzt der Romanautor und begeisterte Krippenbauer sogar noch ein Jahr länger.

Günter Pesch (72) absolvierte 1970 erfolgreich die Meisterprüfung in Olpe. Ein Jahr später vertraue ein Bäcker-Ehepaar in Weckhoven ihm und seiner Frau Marita seinen Betrieb als Pächter an. Das Café Pesch war geboren, aber der Wunsch nach etwas Eigenem wuchs weiter – und wurde einige Jahre später erfüllt: Die Eheleute Pesch übernahmen 1982 von den Vorbesitzern das Café in Kapellen. Zwei Jahre bauten sie das Gebäude in Bungalow-Form aufwendig um und ergänzten es um ein oberes Stockwerk für die Backstube.