Musik aus Grevenbroich „Baby-Boomer“ unter Beobachtung

Sein neues Album hat er zu Hause eingespielt, komplett im Alleingang, mit einfachsten Mitteln. Wobei sein an der Breite Straße liegendes Wohnzimmer nicht zu jeder Zeit ein idealer Studio-Ersatz war, gibt Willie Goergens zu. Vor allem nicht an jenem Sonntagnachmittag, als die Schützen unten vor der Haustüre lautstark ihre Parade klopften. Da ist er mit Gitarre und dem übrigen Equipment zu seiner Lebensgefährtin geflüchtet, um ungestört weitermachen zu können. So entstand „Nuthin‘ is forever“, das neueste Werk des musikalischen Urgesteins.