Verdächtiger aus dem Kreis Heinsberg Festnahme nach tödlichem Angriff an B59 in Jüchen

Nach dem Tötungsdelikt auf dem Autobahnzubringer in Jüchen hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag einen Mann vorläufig festgenommen. Der 25-Jährige könnte möglicherweise in Zusammenhang mit der Tat stehen, sagt der Mönchengladbacher Staatsanwalt Stefan Lingens. Die Festnahme erfolgte im Kreis Heinsberg, dort soll der Verdächtige auch seinen Wohnort haben. Ob die Voraussetzungen für einen Untersuchungshaftbefehl vorliegen, werde derzeit geprüft. Nach Informationen unserer Redaktion hatte es bereits am Montagnachmittag einen SEK-Einsatz in Erkelenz gegeben, der mit der Tat in Jüchen in Zusammenhang stand. Bestätigen wollte die Staatsanwaltschaft das auf Anfrage allerdings nicht.