In einem Fall fünfstelligen Betrag gestohlen Autoscheiben eingeschlagen - Diebe stehlen Geld und wertvolle Kleidung aus Autos

Auch ein 46-Jähriger wurde Opfer von Dieben in Grevenbroich. Er hatte sein Fahrzeug von Donnerstag, 16. März, 15 Uhr, bis Freitag, 17. März, 3.45 Uhr auf einem Parkplatz am Blesdücker Weg abgestellt. Wie die Polizei mitteilt, wurde hier nach ersten Erkenntnissen ebenfalls die Seitenscheibe eingeschlagen. Das Diebesgut: Geld in dreistelliger Höhe und hochwertige Kleidung.