Verfolgungsjagd in Wevelinghoven : Räuber bedroht Autofahrerin mit Messer

Wevelinghoven Mit einem Messer hatte ein Mann am Mittwoch eine Frau auf dem Wevelinghovener Marktplatz bedroht und deren Audi A3 gestohlen. Das Fahrzeug konnte am Freitag auf der Straße „Am krummen Bend“ verlassen aufgefunden werden.

Die Polizei leitete daraufhin eine groß angelegte Fahndung ein. Am späten Nachmittag sahen Beamte der Wache Grevenbroich, wie das gestohlene Fahrzeug durch Wevelinghoven fuhr, am Steuer saß ein unbekannter Mann. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf – der Räuber gab Gas, um sich der drohenden Festnahme zu entziehen. Seine Fahrt endete ironischerweise wieder am Ausgangsort des ersten Raubes, am Marktplatz.