Dieter Schlangen aus Grevenbroich : Heimatautor auf den Spuren eines musikalischen Genies aus Elsen

Dieter Schlangen hat sein neues Buch mit vielen Fotos und Zeichnungen ausgestattet. Foto: Wiljo Piel

Elsen Nach 24 Monaten Recherche sind 160 Seiten Biographie entstanden. Heimatautor Dieter Schlangen widmet sich einem Mann, dessen Genie auch er erst auf den zweiten Blick erkannte: Wilhelm Kurthen aus Elsen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wiljo Piel

Zwei Jahre hat er intensiv recherchiert und geschrieben – jetzt kann Autor Dieter Schlangen eine kreative Pause einlegen. Denn er hat die Biografie eines großen Sohnes seines Heimatorts fertiggestellt. Es geht um Wilhelm Kurthen.

Wilhelm Kurthen? Dieser Name war Schlangen selbst unbekannt – bis ihn seine hochbetagte Nachbarin Maria Drell aufforderte, „doch was über den Wilhelm zu schreiben“, der mit ihr verwandt war. Geschichtskenner Schlangen gab sich an die Arbeit – und herausgekommen ist ein 160 Seiten starkes Buch, das den Lebensweg eines tatsächlich interessanten und zu seiner Zeit bekannten Menschen aufzeichnet.

Wilhelm Kurthen (1882–1957), geboren in Elsen, war Pfarrer, Komponist und Musikwissenschaftler, dessen Ruf weit über das Rheinland hinaus ging. Seine wohl erfolgreichste Messe – „Es ist ein Ros’ entsprungen“ – wurde am ersten Weihnachtstag 1930 gleichzeitig im Kölner und im Trierer Dom uraufgeführt. „Vergleichbares hat es wohl selten in der Musikgeschichte gegeben“, sagt Dieter Schlangen.

Kurthen erblickte In der Herrschaft 10 das Licht der Welt, besuchte die Volksschule an der Rheydter Straße und später das Königliche Gymnasium in Neuss, das heutige „Quirinus“. Nach dem Studium in Bonn, trat er ins Priesterseminar ein und empfing 1905 die Weihe im Kölner Dom. Nach seiner Zeit als Kaplan in Köln und Bonn wurde er 1917 an die Gemeinde St. Maria Himmelfahrt in Weidesheim bei Euskirchen berufen. Dort blieb Kurthen bis zu seinem Lebensende.

In der kleinen Pfarre widmete er sich nicht nur dem priesterlichen, sondern auch dem künstlerischen Wirken. Der „Bauernpastor“, wie er sich selbst nannte, stand in dem Ruf, einer der besten Kenner der Musica Sacra zu sein. Viele Vertreter der Kirchenmusik – Komponisten wie Gelehrte – gingen in seinem Pfarrhaus ein und aus. Auf Bitte des Kölner Erzbischofs Josef Kardinal Frings wirkte der gebürtige Elsener sogar 1945 an der Neuauflage des Gebet- und Gesangbuchs mit.

Dieter Schlangen war mehrfach in Weidesheim, hat sich im Pfarrhaus und an anderen Wirkungsstätten des Pastors umgesehen. Etwa in der Kirche St. Maria Himmelfahrt, deren Inneres in den 30er Jahren von Josef Kurthen künstlerisch gestaltet worden war. Der jüngere Bruder des Pfarrers war ein bekannter Maler und Kunstprofessor. „Leider sind seine Arbeiten in den 60er Jahren bei Renovierungsarbeiten übertüncht worden“, bedauert Schlangen.