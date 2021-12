Politik in Grevenbroich : Automaten-Reste sorgen für Ärger

Die FDP drängt auf die Beseitigung von Automatenresten an der Mühlenstraße in Gindorf. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich FDP-Chef Markus Schumacher hat schlechte Erfahrungen mit der Mängelmelder-App gemacht. Ein von ihm im Februar beanstandetes Ärgernis ist auch nach zehn Monaten noch nicht aus der Welt geschafft worden. Jetzt fragt Schumacher: Ist das ein Einzelfall?

Am Ende jeder Ratssitzung hatten Politiker die Möglichkeit, sich mit kleineren Anträgen und Anfragen an die Verwaltung zu wenden. Da wurde im besten Wortsinne „Kanaldeckel-Politik“ betrieben. Mit Beginn der neuen Wahlperiode hat Bürgermeister Klaus Krützen auf diesen Tagesordnungspunkt verzichtet. Alternativ wird Ratsmitgliedern empfohlen, sich bei kleineren Problemen in den Stadtteilen über die Mängelmelder-App an das Rathaus zu wenden. So wie jeder andere Bürger auch.