Offenbar Diebesbande in Grevenbroich auf Tour Autoknacker ziehen nachts durch die Dörfer

Angst, gefilmt und erkannt zu werden, haben sie nicht. Scheinbar seelenruhig spazieren die Diebe durch die Straßen, gehen von Auto zu Auto – und beginnen mit ihrem Beutezug. So wie in der Nacht zu Dienstag zwischen 4 und 5 Uhr in Wevelinghoven. Auf der Römerstraße sind mindestens vier Fahrzeuge von Unbekannten geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht worden, wie Anwohnerin Nora Gössing berichtet. Von den Überwachungskameras an mehreren Häusern haben sich die Täter dabei nicht beirren lassen, wie die Aufnahmen zeigen. Die vier Personen haben sich nicht einmal die Mühe gemacht, sich zu maskieren.