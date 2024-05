Einsatz bei Grevenbroich Autofahrer prallt in Kurve gegen Baum – Heli mit Notarzt landet auf Autobahn

Die A540, die auch nach ihrer Herabstufung zur Bundesstraße beschildert und ausgebaut ist wie eine Autobahn, wurde unmittelbar nach dem Crash in Fahrtrichtung Köln ab der Anschlussstelle Frimmersdorf komplett für den Verkehr gesperrt. Sofort rückten Retter an, um dem Verletzten zu helfen. Um ihn schnell in eine Klinik transportieren zu können, forderten sie einen Rettungshubschrauber an. Der Helikopter landete wenig später auf der Fahrbahn.