Autofahrer aus Grevenbroich berichten „Und dann kamen mir wie aus dem Nichts zwei Lichter entgegen“

Falschfahrer auf der Autobahn entscheiden sich oft bewusst für eine Fahrt in falscher Richtung. Das ist das erstaunliche Ergebnis einer Studie, die Mitte vergangener Woche bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Die Unfallforschung der Versicherer hat mehr als 200 Fälle untersucht und herausgefunden, dass etwa ein Drittel der hier betroffenen Falschfahrer absichtlich im fließenden Verkehr gewendet hat. Ein weiteres Ergebnis: In 40 Prozent der untersuchten Fälle waren die Falschfahrer älter als 75 Jahre. Verwirrtheit soll oft eine Rolle spielen, auch Demenz. Bei jüngeren Fahrern seien es nicht selten Suizidgedanken oder die Flucht vor der Polizei, die zu Falschfahrten führten, so das Ergebnis.