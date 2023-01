A46 bei Grevenbroich-Kapellen Autobahn-Wegweiser zeigt nach Monaten wieder in richtige Richtung

Am Ende waren offenbar nur wenige Handgriffe nötig: Drei Monate lang hatte ein verdrehter Wegweiser an der Autobahn-Anschlussstelle Kapellen Fahrer in die Irre geführt, nun haben sich Mitarbeiter des Kreis-Tiefbauamtes kurzerhand des skurrilen Falls angenommen. Obwohl sie nicht zuständig sind, drehten sie das Schild an der Auffahrt in Fahrtrichtung Heinsberg am Montag in die richtige Richtung. Das teilte Sprecher Benjamin Josephs mit.