A46 bei Grevenbroich-Kapellen Autobahn-Wegweiser zeigt seit Monaten in die falsche Richtung

Wie lange dauert es, einen Autobahn-Wegweiser in die richtige Richtung zu drehen beziehungsweise neu zu befestigen? Offenbar ziemlich lang. Zumindest in Grevenbroich. Seit etwa drei Monaten zeigt eine Hinweistafel an der Anschlussstelle Kapellen wie vom Winde verdreht in die falsche Richtung. Autofahrer werden in Richtung Schloss Dyck geleitet, anstatt auf die Richtungsfahrbahn Heinsberg der Autobahn 46. Gerade bei ortsunkundigen Fahrern kann das Verwirrung auslösen – nicht, weil sie in die falsche Richtung fahren, sondern vielmehr, weil die Autobahn-Auffahrt für sie nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist.