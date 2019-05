Nach Sanierungsarbeiten in Grevenbroich : Autobahn leitet Wasser in Biotop ab

Die urigen Teiche am Wildfreigehege in Grevenbroich sind Ziel vieler Naturfreunde. An den Ufern brüten zum Teil seltene Vogelarten. Foto: Dieter Staniek

Die Entwässerung der A 540 ist erneuert worden – und das könnte Schäden für die Umwelt bedeuten. Eines der Rohre liegt in unmittelbarer Nähe der Feuchtbiotope am Wildfreigehege. Die Stadtverwaltung betreibt Ursachenforschung.

Die neue Entwässerung der sanierten Autobahn 540 sorgt für Ärger. Im Abschnitt, der durch den Bend führt, wird das Wasser über ein Rohr geradewegs in eines der großen Feuchtbiotope nahe des Tiergeheges geleitet. Naturfreunde befürchten, dass eine Gefahr für Fische und Wasservögel droht. Sie haben die Stadtverwaltung verständigt. Die will der Sache nun auf den Grund gehen, sagt Rathaussprecher Stephan Renner.

Die beiden Teiche liegen in unmittelbarer Nähe der A 540, nicht weit von der Grillhütte entfernt. Sie sind in den 1980er Jahren nach einer Überflutung des Tackelgrabens entstanden und seitdem ein Rückzugsgebiet auch für seltene Tiere geworden. Eisvögel brüten dort, Zwergtaucher und Gebirgsstelzen sind häufig an den Ufern zu sehen, Graureiher fischen in dem teils seichten Gewässer nach Nahrung.