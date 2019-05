Vergessene Handbremse in Grevenbroich : Auto rutscht aus Parkbucht in die Erft

Auto rutscht aus Parkbucht in die Erft

Vergessene Handbremse in Grevenbroich

Grevenbroich Außerplanmäßig kostspielig wurde das Parken am Mittwochmittag für einen Neusser. Er konnte nur noch mit ansehen, wie sein Wagen innerhalb von Sekunden die Uferböschung hinabrutschte.

Der 42-Jährige war gegen 14 Uhr rückwärts mit seinem Opel in eine der Parkbuchten an der Stadtparkinsel gefahren, um sich in der Volkshochschule für einen Fremdsprachenkursus anzumelden. Noch auf dem Weg ins Gebäude vernahm er ein lautes Platschen – und musste mit ansehen, wie sein Auto aus der Parklücke innerhalb von Sekunden Richtung Erft die Uferböschung hinabglitt.