Feuerwehr in Gustorf im Einsatz Auto-Brand greift auf Wohnhäuser über

Gustorf · Großer Sachschaden entstand nach Auskunft der Polizei bei einem Brand am frühen Ostersonntag gegen 3.40 Uhr an der Christian-Kropp-Straße in Gustorf. Die Brandursache steht noch nicht fest, die Polizei sucht Zeugen.

09.04.2023, 19:40 Uhr

Flammen und dichten Rauch gab es beim Brand auf der Christian-Kropp-Straße am Ostersonntag. Die Ursache steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt. Foto: Feuerwehr Grevenbroich

Von Carsten Sommerfeld