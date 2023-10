Kultur in Grevenbroich Sehenswürdigkeiten aus Weltstädten und zwei märchenhafte Königskinder

Im „ersten Leben“ war die 66-Jährige Rechtsanwaltsfachangestellte. Dann nahm sie Malkurse, unter anderem bei der Neusser Künstlerin Renate Linnemeier und an der Freien Kunstschule Köln. Rund die Hälfte der Bilder, die jetzt in der Versandhalle zu sehen sind, hat die Künstlerin gezielt für diese Ausstellung gemalt. Einige der älteren Arbeiten sind bereits in Ländern wie Großbritannien und Italien zu sehen gewesen.